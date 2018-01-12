МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон выступил против ограничений в отношении российского кино, назвав их "глупостью, от которой страдает государство".

"Я не смотрел "Иронию судьбы" на Новый год, но с удовольствием посмотрел бы еще раз. Я сейчас "Ликвидацию" с удовольствием смотрел на каком-то из каналов, я не стесняюсь в этом признаться. Если показывать французские фильмы 60-х годов, это, что, будет воспринято как ностальгия по Франции? Ну, давайте Феллини запретим", — заявил журналист в эфире телеканала "112 Украина".

Гордон также добавил, что на Украине своего хорошего кино нет, а качественные зарубежные фильмы запрещаются из-за "идиотизма" различных регулирующих и цензурирующих органов.

С 2015 года на Украине действует закон о запрете демонстрации контента, "пропагандирующего" силовые структуры России. В январе Национальный совет по вопросам теле- и радиовещания назначил внеплановые проверки украинским телеканалам из-за трансляции фильмов "Москва слезам не верит", "Кавказская пленница" и "Ирония Судьбы". По утверждению властей, картины угрожают национальной безопасности Украины.