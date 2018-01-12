БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости, Александр Шишло. Депутат Европарламента от Франции Карима Делли, возглавляющая парламентский комитет по транспорту и туризму, усмотрела унижение женщин в видеоролике болгарского председательства Евросоюза, размещенном в интернете, и потребовала удалить ролик.

В видеоролике Болгария представлена в виде девушки, с которой знакомится молодой человек, олицетворяющий Евросоюз. На болгарском языке "нет" означает "да" и наоборот.

"Вопреки тому, что утверждает этот официальный клип Совета ЕС, в котором Болгария приняла председательство в этом месяце, "нет" никогда не означает "да". Это базовое правило в отношении волеизъявления женщин и уважения к ним. Я требую его снять", — написала парламентарий в Тwitter.

Болгария, вступившая в ЕС в 2007 году, впервые 1 января приняла от Эстонии эстафету шестимесячного ротационного председательства на отраслевых министерских встречах стран-членов сообщества.