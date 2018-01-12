МИД осудил требование Вашингтона к RIA Global зарегистрироваться иноагентом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 12 января 2018

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 12 января 2018

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Требование американского Минюста к компании RIA Global LLC зарегистрироваться иноагентом — наступление на свободу слова, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она назвала подобную меру "абсолютно неприемлемой".

"Мы однозначно рассматриваем данные шаги в качестве проявления откровенной дискриминации в отношении наших средств массовой информации, но и в целом наступлением на свободу слова", — сказала Захарова.

По ее словам, подобные требования полностью противоречат нормам международного права, предполагающим равный доступ к информации и свободу выражения мнения.

Минюст США обязал американскую компанию RIA Global LLC, сотрудники которой готовят новостные материалы и радиопрограммы для международного агентства и радио Sputnik, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В Вашингтоне объяснили свое решение тем, что по закону этот статус должны получать все, кто занимается "политической деятельностью" от лица иностранных субъектов.

Также предупреждение о возможности регистрации получила компания Multicultural Radio Broadcasting, транслирующая программы Sputnik на АМ-частотах. Ранее Минюст уже внес в реестр иноагентов радиостанцию Reston Translator, вещающую на FM-частотах и транслирующую программы Sputnik в США.