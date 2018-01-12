МИД осудил требование Вашингтона к RIA Global зарегистрироваться иноагентом

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Требование американского Минюста к компании RIA Global LLC зарегистрироваться иноагентом — наступление на свободу слова, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Мы однозначно рассматриваем данные шаги в качестве проявления откровенной дискриминации в отношении наших средств массовой информации, но и в целом наступлением на свободу слова", — сказала Захарова.
По ее словам, подобные требования полностью противоречат нормам международного права, предполагающим равный доступ к информации и свободу выражения мнения.
Также предупреждение о возможности регистрации получила компания Multicultural Radio Broadcasting, транслирующая программы Sputnik на АМ-частотах. Ранее Минюст уже внес в реестр иноагентов радиостанцию Reston Translator, вещающую на FM-частотах и транслирующую программы Sputnik в США.