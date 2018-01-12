Инициативы об усилении давления на КНДР незаконны, заявила Захарова

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Инициатива об одностороннем усилении давления на КНДР не имеет под собой законной почвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Серьезные вопросы вызывает и анонсированная канадскими организаторами цель этого мероприятия, а именно, обсуждение возможных шагов по дальнейшему усилению давления на Северную Корею. Особенно интересно это все в контексте заявлений президента (США Дональда — ред.) Трампа, что у него хорошие отношения с лидером Северной Кореи. Хотели бы напомнить, что менее месяца назад СБ ООН на основе консенсуса одобрил резолюцию 2397, она как раз предусматривает новые ограничения в отношении КНДР в связи с реализацией ядерной и ракетной программ", — сказала Захарова на брифинге.
"Но только в отличие от СБ, который принимает легальные, легитимные, международно-правовые решения, которые обязательны для исполнения, об усилении давления, санкционные шаги, предпринимаемые в одностороннем плане, либо группой стран, не имеют под собой никакой законной почвы", — добавила дипломат.
В госдепе заявили, что США с партнерами обсудят на встрече в Ванкувере возможность морского перехвата судов, нарушающих санкции.