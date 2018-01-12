В интернете фальшивый Минздрав учит азербайджанцев похудению

БАКУ, 12 янв – РИА Новости. Мошенники создали в интернете фейковый сайт Министерства здравоохранения Азербайджана, сообщает Sputnik Азербайджан. Посетителям фальшивой странички предлагают приобрести лекарство для похудения с 50-процентной скидкой — и добиться чудесных результатов.

Согласно данным, указанным на сайте, именно из Баку поступает наибольшее количество жалоб, связанных с проблемой лишнего веса. Поэтому скидки на подозрительный лечебный комплекс с замысловатым названием предлагаются именно жителям азербайджанской столицы.

Как отмечает Sputnik, продукт на сайте рекомендует не кто-нибудь, а сам "министр здравоохранения", который называет себя Кяримом Исмаиловым — в то время как настоящим министром здравоохранения Азербайджана уже многие годы является Октай Ширалиев.

Мошенники не поленились представить статистику, будто бы с марта 2015 по февраль 2017 года число азербайджанцев, имеющих избыточную массу тела, увеличилось на 82%, вместе с этим возрос и уровень сопутствующих заболеваний, как то: сердечно-сосудистые заболевания, варикозное расширение вен, болезни суставов, бесплодие, диабет, некоторые виды онкологии.

И, якобы, поэтому многие жители Азербайджана, в надежде похудеть, принимают разрекламированные.

Авторы фальшивой интернет-странички уверяют, что волшебное лекарство — совершенно безопасно, и даже имеет документ соответствия стандартам качества. На том же сайте лже-министр дает рекомендации пользователям и даже находит время, чтобы самому отвечать на вопросы посетителей.

В отделе по связям с общественностью настоящего министерства здравоохранения Азербайджана заявили, что государственное ведомство никогда и не при каких условиях не занималось рекламой лекарственных препаратов, тем более непроверенных.

По данным Минздрава, вследствие подобных фейковых реклам с начала 2017 года в республике зафиксированы 382 случая смертей, связанных с приемом неизвестных препаратов.

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