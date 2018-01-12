В Госдуме оценили шансы на импичмент Трампу

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп избежит импичмента, однако противники на внутриполитической арене не дадут ему расслабиться вплоть до конца срока его президентских полномочий, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в США не прекращают разыгрывать антироссийскую карту, а Дональда Трампа постоянно запугивают импичментом.

"Я не думаю, что это дойдёт до импичмента, но в таком условном "тонусе", полагаю, они будут держать его (Трампа — ред.) до конца его полномочий", — сказал Морозов.

Он пояснил, что изначально Трамп занимал рациональную позицию, которая невыгодна правящим элитам США.

"Они пытаются каким-то образом ущемить и упрекнуть его в том, что он как-то нарушает интересы США", — добавил депутат.