Лидер СДПГ завил, что соглашение о формировании кабмина ФРГ достигнуто

БЕРЛИН, 12 янв — РИА Новости. Лидер СДПГ Мартин Шульц заявил, что по итогам зондирующих переговоров с альянсом ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель достигнуто предварительное соглашение о старте процесса формирования правительства, съезд партии получит соответствующие рекомендации.

Шульц заявил об этом по окончании зондирующих переговоров с представителями альянса ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель о формировании правительства ФРГ после сентябрьских выборов в бундестаг.

"Я считаю, что мы достигли великолепных результатов. Для нас то, что мы записали в договоре по итогам зондирования, не риторика, это серьезно, и я могу сказать по итогам этих длинных переговоров, это считают и оба других партнера", — сказал Шульц, добавив, что "мы намерены единогласно рекомендовать нашим органам, которые сегодня заседают в нашей штаб-квартире, рекомендовать партийному съезду дать мандат руководству партии на ведение переговоров о формировании коалиционного правительства".