Песков рассказал о подготовке визита Аббаса в Москву

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Визит главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса в Москву готовится, о возможных сроках контактов Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Кремль своевременно сообщит журналистам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Визит господина Аббаса в Москву готовится", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном визите главы Палестины в столицу РФ 11-12 февраля, о чем ранее сообщала палестинская сторона.

Комментируя сообщения о возможных контактах российского лидера с израильским премьером, пресс-секретарь президента сообщил: "В случае, если и когда сроки проведения таких контактов будут определены и согласованы по дипломатическим каналам, мы сразу вас проинформируем".

Ранее о том, что Аббас планирует посетить Россию 12 февраля и провести встречу с президентом РФ, заявил РИА Новости посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль. По его словам, скорее всего, встреча пройдет в Сочи, однако точное место переговоров пока не определено.

Путин и Нетаньяху договорились о встрече во время телефонного разговора 1 января. Песков ранее говорил, что на встрече лидеры планируют "обсудить текущие вопросы двусторонних отношений и обменяться мнениями по различным международным и региональным вопросам". Нетаньяху в четверг заявил, что встреча пройдет в "ближайшие недели".