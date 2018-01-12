В Кремле считают, что необходимо сохранить существующие соглашения по Ирану

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Кремле считают необходимым сохранить существующие соглашения по иранскому ядерному досье, так как они являются отражением консенсуса многих сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как Кремль относится к продлению санкций в отношении Ирана со стороны США.

"Вы знаете позицию российской стороны: мы являемся сторонниками и привержены идее необходимости сохранения этой договоренности по иранскому ядерному досье. В данном случае, конечно, каждая сторона, которая поставила свои подписи под этим документом, вольна давать оценки на свой лад, но этот документ является, собственно, отражением консенсуса многих сторон, и, безусловно, плох документ или хорош, но он — единственная база для отражения этого консенсуса. Поэтому мы считаем, что чрезвычайно важно сохранение этого консенсуса, жизнеспособности этого документа", — сказал Песков, комментируя сообщения агентства Reuters о том, что очередная заморозка санкций может быть использована американской стороной для "улучшения" этого документа.

Он также напомнил, что заморозка санкций в отношении Ирана является регулярным действием американской администрации.