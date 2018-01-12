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В Киеве умер последний из организаторов восстания в лагере Собибор

13:0112.01.2018
(обновлено: 13:28 12.01.2018)
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© Фото : public domainТабличка при входе в лагерь смерти Собибор . Архивное фотоТабличка при входе в лагерь смерти Собибор . Архивное фото
© Фото : public domain

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Последний из организаторов восстания узников в нацистском лагере смерти Собибор Аркадий Вайспапир умер на 97-м году жизни, сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Табличка рядом с лагерем смерти Собибор
CC BY 3.0 / Jacques Lahitte / Gare de Sobibór.
Пиар на чужих смертях. Польша снова зовет Россию в лагерь Собибор
"В Киеве скончался последний из организаторов и участников восстания в лагере смерти Собибор — Аркадий Вайспапир. Ему было 96 лет. Вечная память герою! Искренние соболезнования родным и близким", — написал он на своей странице в Facebook.

Лагерь смерти Собибор действовал на территории Польши с 15 мая 1942-го по 15 октября 1943 года. Здесь было убито около 250 тысяч евреев. Восстание в Собиборе 14 октября 1943 года стало единственным успешным из всех подобных попыток узников нацистских лагерей. Его возглавлял советский офицер Александр Печерский.

Вайспапир родился в селе Бобровый Кут 23 декабря 1921 года. С первых дней Великой Отечественной войны он ушел на фронт, а в сентябре 1940-го, после тяжелого ранения, попал в плен. В Собиборе он оказался в 1943 году. Входил в "девятку" восставших, убил начальника охраны лагеря и еще одного офицера СС. После побега присоединился к партизанскому отряду, который в апреле 1945-го соединился с Красной Армией.

После войны Вайспапир работал в Луганске, Артемовске и Донецке. С 1994 года жил в Киеве. 

Памяти жертв Холокоста. Владимир Мединский в бывшем концлагере Собибор
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкМинистр культуры России Владимир Мединский в Международный день памяти жертв Холокоста посетил территорию бывшего нацистского концентрационного лагеря Собибор, где возложил цветы в память о жертвах нацизма.Министр культуры России Владимир Мединский во время возложения венка к месту памяти советским военнопленным в Собиборе
© РИА Новости / Антон Денисов
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Министр культуры России Владимир Мединский в Международный день памяти жертв Холокоста посетил территорию бывшего нацистского концентрационного лагеря Собибор, где возложил цветы в память о жертвах нацизма.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЛагерь Собибор был создан нацистами на юго-востоке Польши весной 1942 года. Он просуществовал около полутора лет, за это время здесь были уничтожены почти 250 тысяч евреев из Польши и других стран.Памятные доски на месте лагеря смерт
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Лагерь Собибор был создан нацистами на юго-востоке Польши весной 1942 года. Он просуществовал около полутора лет, за это время здесь были уничтожены почти 250 тысяч евреев из Польши и других стран.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПамятник "Матери с ребенком" на месте лагеря смерти.Памятник Матери с ребенком на месте лагеря смерти
© РИА Новости / Антон Денисов
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Памятник "Матери с ребенком" на месте лагеря смерти.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанк"Сегодня, 27 января, день памяти жертв Холокоста. Обычно эта страшная дата отмечается в Освенциме, но сегодня мы приняли решение приехать сюда, в Собибор, потому что это место – не только свидетельство страшных преступлений, но и место памяти мужества, стойкости, международного единства в борьбе с нацизмом. Именно здесь, в Собиборе, единственный фашистский лагерь смерти, где было совершено удачное восстание и массовый побег заключенных, и возглавлял это восстание офицер советской армии Александр Печерский", - сказал Мединский журналистам.Министр культуры России Владимир Мединский (слева), глава Водавского района Андрей Романчук (справа) во время посещения места памяти советским военнопленным в Собиборе
© РИА Новости / Антон Денисов
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"Сегодня, 27 января, день памяти жертв Холокоста. Обычно эта страшная дата отмечается в Освенциме, но сегодня мы приняли решение приехать сюда, в Собибор, потому что это место – не только свидетельство страшных преступлений, но и место памяти мужества, стойкости, международного единства в борьбе с нацизмом. Именно здесь, в Собиборе, единственный фашистский лагерь смерти, где было совершено удачное восстание и массовый побег заключенных, и возглавлял это восстание офицер советской армии Александр Печерский", - сказал Мединский журналистам.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкМединский передал директору музея Кшистову Сквировскому копию указа президента РФ Владимира Путина о награждении руководителя восстания в Собиборе Александра Печерского за подвиг (посмертно). Министр культуры выразил надежду, что указ займет достойное место в экспозиции музея, который будет здесь построен.Министр культуры России Владимир Мединский (слева) во время вручения указа президента РФ о награждении орденом Мужества капитана Александра Печерского (посмертно) начальнику музея-мемориала Собибор Кшистову Сквировскому
© РИА Новости / Антон Денисов
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Мединский передал директору музея Кшистову Сквировскому копию указа президента РФ Владимира Путина о награждении руководителя восстания в Собиборе Александра Печерского за подвиг (посмертно). Министр культуры выразил надежду, что указ займет достойное место в экспозиции музея, который будет здесь построен.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкСейчас в Собиборе строят мемориальный комплекс. РФ выразила свою готовность помочь Польше в работе над международным проектом. Польша подтвердила приглашение России принять участие в работе оргкомитета.Красная роза у мемориала Курган на месте лагеря смерти
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сейчас в Собиборе строят мемориальный комплекс. РФ выразила свою готовность помочь Польше в работе над международным проектом. Польша подтвердила приглашение России принять участие в работе оргкомитета.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкМединский осмотрел территорию бывшего лагеря вместе с директором музея, который там находится, и поинтересовался историей Собибора.Министр культуры России Владимир Мединский (в центре) во время посещения места памяти советским военнопленным в Собиборе
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Мединский осмотрел территорию бывшего лагеря вместе с директором музея, который там находится, и поинтересовался историей Собибора.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЖелезнодорожный тупик полустанка Собибор - место выгрузки заключенных.Железнодорожный тупик полустанка Собибор - место выгрузки заключенных, рядом с лагерем смерти
© РИА Новости / Антон Денисов
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Железнодорожный тупик полустанка Собибор - место выгрузки заключенных.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЖелезнодорожный полустанок Собибор.Табличка железнодорожного полустанка Собибор рядом с лагерем смерти
© РИА Новости / Антон Денисов
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Железнодорожный полустанок Собибор.
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