В Киеве умер последний из организаторов восстания в лагере Собибор

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Последний из организаторов восстания узников в нацистском лагере смерти Собибор Аркадий Вайспапир умер на 97-м году жизни, сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"В Киеве скончался последний из организаторов и участников восстания в лагере смерти Собибор — Аркадий Вайспапир. Ему было 96 лет. Вечная память герою! Искренние соболезнования родным и близким", — написал он на своей странице в Facebook

Лагерь смерти Собибор действовал на территории Польши с 15 мая 1942-го по 15 октября 1943 года. Здесь было убито около 250 тысяч евреев. Восстание в Собиборе 14 октября 1943 года стало единственным успешным из всех подобных попыток узников нацистских лагерей. Его возглавлял советский офицер Александр Печерский.

Вайспапир родился в селе Бобровый Кут 23 декабря 1921 года. С первых дней Великой Отечественной войны он ушел на фронт, а в сентябре 1940-го, после тяжелого ранения, попал в плен. В Собиборе он оказался в 1943 году. Входил в "девятку" восставших, убил начальника охраны лагеря и еще одного офицера СС. После побега присоединился к партизанскому отряду, который в апреле 1945-го соединился с Красной Армией.

После войны Вайспапир работал в Луганске, Артемовске и Донецке. С 1994 года жил в Киеве.