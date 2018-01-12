Песков рассказал, когда будут ясны параметры возврата украинских кораблей

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Параметры возвращения кораблей и авиатехники из Крыма на Украину будут ясны после контактов военных и дипломатов и реакции Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, для определения всех параметров… нужно будет какие-то контакты провести или между военными, или между дипломатами. Давайте дождемся этих контактов и дождемся того, насколько украинская сторона готова воспользоваться этой инициативой и забрать это военное имущество себе", — сказал Песков журналистам.
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