Пожар на вокзале в Ноттингеме парализовал движение поездов в час пик

ЛОНДОН, 12 янв – РИА Новости, Денис Ворошилов. Крупный пожар на вокзале города Ноттингем в центральной Англии парализовал движение поездов в утренний час пик.

Как сообщили РИА Новости в местной противопожарной службе, пожар начался ранним утром, в настоящее время на месте происшествия работают более 50 пожарных.

"Пожарные борются с огнем в главном здании вокзала. К месту прибыли 10 специальных автомобилей и более 50 пожарных… К настоящему времени огонь частично распространился на крышу здания", — сказал по телефону представитель службы.

Сообщений о пострадавших не поступало. На месте ЧП дежурят медики, полиция оцепила близлежащий квартал. Движение поездов из-за пожара прервано на всех местных линиях. Компания East Midlands Trains заявила, что отменяет все поезда на весь день пятницы.

Loughborough train delays after Nottingham train station fire — if you are travelling this morning it might be worth checking your train is still runninghttps://t.co/wLtX6RdRHu pic.twitter.com/n6oRBimIWu — Liam Coleman (@LiamColemanEcho) 12 января 2018 г.

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