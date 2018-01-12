Во Франции смотрители тюрьмы не вышли на работу в знак протеста

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Около 50 смотрителей тюрьмы во французской коммуне Ванден-ле-Вьей в пятницу отказались выйти на работу, после того как трое их коллег были ранены в результате нападения заключенного, сообщает телеканал BFMTV.

Ранее сообщалось, что три смотрителя тюрьмы в коммуне Ванден-ле-Вьей получили ранения в результате нападения заключенного, отбывающего срок за участие в террористической атаке на синагогу в Тунисе в 2002 году.

По данным телеканала, смотрители считают, что администрация тюрьмы не предпринимает достаточных шагов для усиления мер безопасности.

Вместе с тем, как отмечает телеканал, уровень безопасности в тюрьме в Ванден-ле-Вьей считается одним из самых высоких: помимо того, что число смотрителей превышает число заключенных в два раза, тюрьма оборудована 400 камерами видеонаблюдения. В тюрьме отбывают заключение многие осужденные за терроризм. В частности, в этой тюрьме на время февральских судебных слушаний в Бельгии должен будет находиться обвиняемый в парижских ноябрьских терактах 2015 года Салах Абдеслам.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

Судебные слушания в феврале в бельгийской столице касаются дела о перестрелке при попытке задержания Абдеслама. На слушания в Брюссель его будут доставлять вертолетом.