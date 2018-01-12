Девять граждан Ирака погибли в ДТП на юго-востоке Турции

АНКАРА, 12 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Девять граждан Ирака погибли и 28 получили ранения в результате аварии с иракским автобусом на юго-востоке Турции, сообщает газета Hurriyet в пятницу.

ДТП произошло на участке трассы между КПП Хабур, расположенным на турецко-иракской границе, и турецким городом Силопи. Среди погибших — трое детей. По невыясненной пока причине, водитель не справился с управлением, и автобус перевернулся.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи, пострадавшие доставлены в больницы.