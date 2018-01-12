ПЕКИН, 12 янв — РИА Новости. Команда спасателей из Ирана прибыла в Китай для участия в поисках экипажа загоревшегося в Восточно-Китайском море иранского танкера, сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Танкер SANCHI, принадлежащий иранской компании и шедший под панамским флагом, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая вечером 6 января. На его борту находились в общей сложности 32 человека, из них 30 — граждане Ирана и два члена экипажа из Бангладеш. В результате столкновения связь с ними прервалась. Во вторник спасатели нашли тело одного моряка. На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, все они были спасены. КНР направила на место происшествия спасательные корабли и суда для ликвидации разлива топлива. Южная Корея отправила на поиски пропавших корабль и вертолет, США — патрульный противолодочный самолет P-8 "Посейдон". Танкер перевозил 136 тонн газового конденсата. В четверг министерство транспорта КНР сообщило, что на танкере произошел взрыв.

"По имеющейся у меня на данный момент информации, китайская сторона в соответствии с запросом иранской стороны оказала содействие, чтобы 12 спасателей из Ирана уже прибыли в Шанхай. Сейчас ведётся подготовка к тому, чтобы они как можно скорее приступили к поисково-спасательной операции", — заявил Лу Кан.

Ранее представитель службы безопасности на море Японии сообщил РИА Новости, что горящий иранский танкер вынесло в исключительную экономическую зону Японии, служба безопасности на море этой страны ведет наблюдение за судном. Пока утечки масла не зафиксированы.

Представитель МИД КНР, комментируя сообщения некоторых СМИ о том, что Китай не позволил японской береговой охране принять участие в спасательной операции, заявил, что Пекин придерживается открытой позиции в участии других стран в спасательной операции.

Он подчеркнул, что после аварии КНР поддерживает тесный контакт с японской и с южнокорейской сторонами.