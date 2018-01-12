В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 произошло в Таджикистане в 110 км от Душанбе, сообщила в пятницу геофизическая служба академии наук республики.

"В Таджикистане сегодня утром, в 8.40 (6.40 мск), произошло землетрясение, сила толчков которого в эпицентре составила 5 баллов", — цитирует геофизическую службу академии наук агентство "ТаджикТА".

По данным агентства, эпицентр подземных толчков находился в 110 км северо-восточнее Душанбе, на территории Раштской долины, и залегал на глубине 51 км. В Душанбе ощущались толчки силой 3 балла. Жертв и разрушений не зарегистрировано.