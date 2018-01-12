МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил отмену своего визита в Великобританию, объяснив это решение несогласием с действиями предыдущей администрации.

Ожидалось, что Трамп посетит Британию в конце февраля для участия в церемонии открытия нового посольства в Лондоне. СМИ неоднократно сообщали о возможной отмене визита.

"Я отменил поездку в Лондон, поскольку не являюсь большим поклонником администрации Обамы, которая за гроши продала здание посольства в Лондоне…, только для того чтобы построить на окраине новое за 1,2 миллиарда долларов. Плохая сделка. Хотели, чтобы я перерезал ленту? Нет!", — написал Трамп в Twitter.

Приглашение королевы Елизаветы Второй посетить Великобританию с госвизитом передала Трампу премьер Великобритании Тереза Мэй во время поездки в Вашингтон в начале 2017 года. После этого порядка двух миллионов британцев подписали петицию с требованием отменить госвизит президента США. Их возмущение вызвали введенные Трампом миграционные запреты.