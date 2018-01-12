Бут рассказал об эпидемии гриппа в тюрьме, в которой отбывает срок

БАНГКОК, 12 янв — РИА Новости, Евгений Беленький. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий в США 25-летний тюремный срок по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма, рассказал корреспонденту РИА Новости о сильных холодах и условиях содержания в своей тюрьме, из-за которых в настоящее время около 70% ее заключенных больны гриппом.

Ранее сообщалось, что в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс заболевшему Буту была оказана медицинская помощь после его повторного обращения к тюремным властям и вмешательства посольства России в Вашингтоне.

Россиянин рассказал, что сейчас около 70% заключенных тюрьмы больны гриппом в той или иной форме. По его словам, в тюрьме Мэрион есть хорошо оборудованный медицинский комплекс, со своим рентгеновским кабинетом, лабораторией и зубоврачебным кабинетом, однако врач на всю тюрьму один, и медицинскую помощь чаще оказывают его помощники, фельдшеры, которые назначают и раздают лекарства. По тюремным правилам медицинская помощь оказывается заключенным в течение двух недель после обращения, кроме тяжелых случаев.

"В этом году в Америке пропустили начало эпидемии гриппа. Местные СМИ даже сообщают, что эффективность вакцины против гриппа в этом году по США составляет только 10%. В тюрьме, в замкнутом пространстве, при здешней скученности, любая занесенная сюда бацилла вызывает массовое заболевание, как произошло и в этот раз. Вот в начале недели, когда многие, как и я, уже заболели, нам, наконец, раздали марлевые маски", — сказал Бут.

Россиянин также рассказал о сильных холодах, в результате которых, по его мнению, и началась эпидемия.

"Было по ночам за тридцать градусов мороза. Для этих мест это первый случай за сорок лет. Причем, снег здесь вообще не выпадал, и все, конечно, промерзло. В окрестных городках и поселках полопались водопроводные трубы. В тюрьме аварий не было, работал обогрев, но здания тюрьмы, даже самые новые, построенные в 2000 году, не имеют элементарной теплоизоляции, а это бетон сплошной, есть щели, так что топили не тюрьму, а белый свет. Это, конечно, сказалось на заболеваемости", — сказал Бут.

Виктор Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате провокационной спецоперации американских спецслужб, затем вывезен в США с нарушениями таиландского и американского законодательства и осужден судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет лишения свободы, минимальный срок по предъявленным ему обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США, материальной поддержки терроризма и незаконного оборота средств противовоздушной обороны.

Впоследствии судья Шира Шейндлин, которая вела дело Бута, заявила американским СМИ о неадекватности приговора в деле россиянина, оговорившись, что по таким обвинениям, как у Бута, которого присяжные признали виновным, по закону она не могла утвердить другой приговор.