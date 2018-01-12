Буту оказали медпомощь после повторного обращения к администрации тюрьмы

БАНГКОК, 12 янв – РИА Новости, Евгений Беленький. Российскому бизнесмену Виктору Буту, отбывающему в США 25-летний срок заключения, оказана медицинская помощь после его повторного обращения к администрации тюрьмы и вмешательства посольства России в Вашингтоне.

Об этом сообщил корреспонденту РИА Новости в пятницу по телефону из тюрьмы Мэрион в американском штате Иллинойс сам Виктор Бут, заболевший гриппом в тяжелой форме. Ранее россиянину, обратившемуся за медицинской помощью, заявили, что фельдшер примет и осмотрит его только через две недели.

"После того, как я повторно обратился по внутренней электронной почте к тюремным властям за медицинской помощью, описав подробно симптомы и сообщив о своем состоянии, которое в тот момент было довольно тяжелым – у меня был сильный кашель с мокротой после нескольких дней очень высокой температуры, потеря голоса и слабость, я впервые так тяжело заболел за последние 14 лет – меня вызвали в тюремный медицинский комплекс, сделали рентген легких, меня осмотрел врач и назначил антибиотики", — сообщил РИА Новости россиянин.

"Потом я узнал, что, помимо моего собственного обращения, к руководству тюрьмы обратилось и посольство России по телефону из Вашингтона, и было еще обращение посольства в госдепартамент. После этого ко мне пришел заместитель начальника тюрьмы и начал расспрашивать, удовлетворен ли я оказанной медицинской помощью, и есть ли у меня какие-либо пожелания в связи с дальнейшим лечением. Он-то и отвечал, видимо, на звонки из посольства и госдепа. Хочу сказать большое спасибо нашим дипломатам за быструю своевременную помощь", — сказал Бут.

Он добавил, что с началом приема антибиотиков его состояние начало улучшаться.

Виктор Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате провокационной спецоперации американских спецслужб, затем вывезен в США с нарушениями таиландского и американского законодательства и осужден судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет лишения свободы, минимальный срок по предъявленным ему обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США, материальной поддержки терроризма и незаконного оборота средств противовоздушной обороны. Впоследствии судья Шира Шейндлин, которая вела дело Бута, заявила американским СМИ о неадекватности приговора в деле россиянина, оговорившись, что по таким обвинениям, как у Бута, которого присяжные признали виновным, по закону она не могла утвердить другой приговор.