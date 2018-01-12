ВСУ нарушили перемирие в Донбассе 14 раз за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (73)

ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Украинские силовики 14 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, заявили журналистам в пятницу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"За прошедшие сутки ВС Украины 14 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы девяти населенных пунктов", — сказал представитель оперативного командования.

По его словам, по территории республики украинские силовики вели огонь из артиллерии, минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.