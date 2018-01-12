Мадуро выразил надежду на предварительное соглашение с оппозицией

МЕХИКО, 12 янв – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил надежду на достижение предварительного соглашения с оппозицией в ходе переговоров в Доминиканской республике, делегации венесуэльских властей и оппозиции, а также посредники уже находятся в здании МИД Доминиканы в Санто-Доминго.

"Дай бог, удастся достичь предварительного соглашения. Потому что мы готовы. Я – человек слова", — приводит канал Globovision заявление Мадуро в Каракасе.

При этом Мадуро отметил, что властям удалось предотвратить новую вспышку насилия в стране, якобы планировавшуюся оппозицией.

"Мы поймали группу зачинщиков беспорядков, финансируемых партией "Справедливость – превыше всего", они должны были начать реализацию плана по беспорядкам на востоке Каракаса", – сказал Мадуро.

Также глава Венесуэлы пообещал предоставить полные гарантии проведения президентских выборов в 2018 году, как того ранее требовала оппозиция.

В июле 2017 года в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое занялось подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти выборы прошли на фоне массовых протестов, которые унесли с апреля жизни более 120 человек.