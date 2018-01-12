Начальники генштабов США и Китая обсудили двустороннее сотрудничество

ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов (КНШ) США генерал Джозеф Данфорд в четверг обсудил вопросы двустороннего сотрудничества со своим китайским коллегой генералом Ли Цзочэном, сообщает пресс-служба председателя Объединенного комитета начальников штабов.

"Разговор был посвящен вопросам, представляющим взаимный интерес, включая механизм совместного стратегического диалога, а также основывался на дискуссиях, инициированных президентами США и Китая во время их встречи в Пекине в прошлом году", — говорится в сообщении пресс-службы председателя КНШ.

В ведомстве подчеркивают, что разговор, который прошел в режиме видеоконференции, "не был посвящен Северной Корее или какому-либо другому государству или негосударственному субъекту".

Накануне Данфорд провел разговор с начальником генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым, с которым также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация в Сирии.