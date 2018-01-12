Подозреваемый в организации взрыва в Нью-Йорке не считает себя виновным

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

НЬЮ-ЙОРК, 11 янв — РИА Новости. Подозреваемый в организации взрыва в нью-йоркском подземном переходе Акайед Улла не признал своей вины в суде, сообщает издание Daily News.

В ходе первого появления на слушаниях в четверг, отвечая на соответствующий вопрос судьи, Улла заявил, что "на данный момент не признает себя виновным".

Накануне большое жюри предъявило уроженцу Бангладеш Улле обвинения в терроризме, он подозревается в организации взрыва в городе. Жюри утвердило составленное прокуратурой ранее обвинительное заключение из шести пунктов. Уллу обвиняют в предоставлении материальной поддержки террористической организации, использовании оружия массового поражения и устройстве взрыва в публичном месте.

Как сообщалось ранее, Улла организовал взрыв в оживленном подземном переходе метро на Манхэттене 11 декабря. В результате взрыва самодельного устройства пострадал сам подозреваемый и еще три человека, которые получили незначительные повреждения. Подозреваемый был помещен в больницу, где заявил прокурорам, что действовал от имени террористической группировки "Исламское государство"*.

* Запрещенная в России террористическая организация