В Навигационном центре США не знают о сбое GPS в Москве

ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Навигационный центр Береговой охраны США, в задачу которого входит в том числе контроль за системой глобальной спутниковой навигации GPS, не получал сообщений о сбое в работе системы в московском регионе.

"Навигационный центр (NAVCEN) не отслеживает сигналы GPS и не может комментировать сбои, о которых нам не сообщали. Пользователям GPS рекомендуется представлять отчеты по сбоям в GPS-обслуживании через наш сайт. Вместе с нашими партнерами мы определим, есть ли проблема со (спутниковой) группировкой GPS, и дадим ответ на обращение", — заявили РИА Новости в NAVCEN.

"О местных нарушениях радиочастотных сигналов, включая GPS, следует сообщать в уполномоченные органы связи вашей страны", — добавили в организации в ответ на запрос о причине сбоя в работе навигационной системы.

Как следует из данных, опубликованных на сайте NAVCEN в четверг, ни один спутник из группировки GPS не числится отключенным.

В начале января в Москве был зафиксирован очередной сбой в работе GPS, из-за чего у служб такси и целого ряда транспортных организаций и рядовых пользователей возникли проблемы. До этого аналогичный сбой с определением координат пользователей был зафиксирован в начале декабря. В 2016 году подобный сбой происходил в центре столицы. Тогда при приближении к Кремлю навигация показывала, что их владельцы находятся в районе аэропорта Внуково.