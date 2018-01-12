Трамп и Макрон обсудили Иран и КНДР

ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в четверг обсудили по телефону ситуацию вокруг КНДР и Ирана и договорились о возможной встрече на полях международного экономического форума, который пройдет в швейцарском Давосе 23-26 января, говорится в сообщении Белого дома.

"Лидеры двух стран обсудили недавний визит президента Макрона в Китай и договорились продолжать оказывать давление на Северную Корею, пока она не вернется на путь денуклеаризации. Президент Трамп подчеркнул, что Иран должен прекратить дестабилизирующую деятельность в регионе. Оба лидера согласились встретиться на Всемирном экономическом форуме в Давосе в Швейцарии, если позволят их графики", — отмечается в сообщении.

Франция в качестве постоянного члена Совета безопасности ООН ранее поддержала инициативы США по санкциям против КНДР. Однако в вопросе "ядерного соглашения" с Ираном и недавних выступлений в этой стране Париж выражает несогласие с позицией Вашингтона.