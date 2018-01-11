Путин не считает зазорным то, что главы государств отдыхают за границей

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не видит ничего зазорного в том, что главы государств выезжают на отдых за пределы своей страны.

"Что касается президента Украины, то я не знаю, где он проводил свои новогодние праздники, но не считаю, что это зазорно — президенту выехать куда-то за границу и провести там с семьей какое-то время", — сказал Путин, комментируя вопрос об отдыхе Петра Порошенко на Мальдивах, во время непростой ситуации на Донбассе.

"Я об этом не знаю ничего, мне достоверно об этом ничего не известно, поэтому мне сложно комментировать. Во всяком случае, он богатый человек, и может себе позволить выехать с семьей за границу, в том числе и на Мальдивы, или на какие-то другие острова", — добавил президент РФ.