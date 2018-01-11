Американские военные планируют следить за россиянами в соцсетях

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Американские военные планируют создать программное обеспечение для анализа аудитории соцсетей по всему миру и влияния на пользователей, в том числе и в России, сообщает RT.

Военные уже разместили тендер на создание соответствующей программы. Предполагается, что разработка будет мониторить посты в социальных сетях "посредством изучения разговорных выражений, различий в правописании, а также сленга, сокращений и пиктограмм". Программное обеспечение должно будет определять, является ли сообщение нейтральным, позитивным или негативным.

"Возможность переводить на английский язык материалы (текстовые сообщения, аудио- и видеозаписи, изображения и прочее), опубликованные в соцсетях на иностранном языке. Требуемые языки: арабский, французский, пушту, фарси, урду, русский и корейский", — приводит фрагмент документа телеканал.

Кроме того, боты должны "определять, можно ли повлиять на данную конкретную аудиторию, на основе полученных" данных.



