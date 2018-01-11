Эстонскую Нарву вновь "отобьют" у Красной армии

ТАЛЛИН, 11 янв – РИА Новости. На северо-востоке Эстонии, неподалеку от поселка Ахтме Ида-Вируского уезда в 20-й раз стартует военно-спортивная игра "Десант Утриа". По замыслу ее организаторов, она должна напомнить участникам о событиях почти вековой давности, сообщает Sputnik Эстония.

Название игры происходит от высадившегося в январе 1919 года у деревни Утриа десанта русских белых офицеров, эстонских солдат и финских добровольцев, которые с боями вытеснили из Нарвы части Рабоче-крестьянской Красной армии, находившиеся под командованием местной Эстляндской трудовой коммуны.

Участники импровизированного десанта, преодолевая различные препятствия, должны пройти 60-километровый маршрут по территории Ида-Вируского уезда, продвигаясь в сторону Нарвы, как это было в январе 1919 года.

Игра завершится 13 января.

Впервые "Десант Утриа" был проведен в 1999 году. Соревнования считаются зимней разновидностью летней международной военно-спортивной игры "Поход Эрна", названной так в честь германской диверсионной группы, которая в 1941 году была десантирована с территории Финляндии в тыл Красной армии.

Ранее МИД России решительно осудил проведение в Эстонии в августе 2017 года "Похода Эрна", назвав мероприятие "позорной акцией" и "прославлением нацизма".

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