Премьер Эстонии заявил, что советский мемориал в Таллине сносить не будут

ТАЛЛИН, 11 янв — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что советский мемориал на холме Маарьямяэ в Таллине сносить не будут, но его необходимо отремонтировать.

На прошлой неделе министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что советский мемориал на холме Маарьямяэ в Таллине могут частично демонтировать, чтобы избежать его обрушения. Он отметил, что мемориал не занесен в регистр памятников. Позже главный архитектор Таллина Эндрик Мянд назвал мемориал уникальным произведением ландшафтной архитектуры, призвав включить его в список памятников старины.

"Сносить ничего не будут. Определенно нет. Тем не менее, объект нуждается в консервации и дополнительных инвестициях", — сказал в четверг Ратас на пресс-конференции правительства.

Мемориальный комплекс Маарьямяэ представляет собой несколько памятников. Центральным объектом мемориала является обелиск высотой 35 метров, установленный в 1960 году в честь Ледового похода, когда в 1918 году морякам Балтийского флота удалось переправить суда с ценным грузом через Финляндию в российский Кронштадт из оккупированной кайзеровской Германией Эстонии.

В мемориальный комплекс входит и братская могила моряков с эсминцев "Автроил" и "Спартак", захваченных в Таллинской бухте английскими интервентами в 1918 году. Около двухсот моряков были отправлены в лагерь, располагавшийся на острове Найссаар, а 36 матросов, как русских, так и эстонцев, были расстреляны контрреволюционерами. На Маарьямяэ они были похоронены в 1940 году, после установления в республике советской власти.

На церемониальной площади, которая был построена в 1975 году, воздвигнута скульптурная композиция "Негаснущее пламя". Она представляет собой две высеченные в доломитовой стене ладони, которые согревались о пламя горевшего здесь в советские годы Вечного огня. На площади перед обелиском во времена СССР проводились военные парады, а также проходили торжественные церемонии по принятию в пионеры.

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