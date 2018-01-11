Адвокаты дочери украинской правозащитницы заявили о слежке за ними

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Адвокаты дочери убитой украинской правозащитницы Ирины Ноздровской заявляют о слежке за ними и психологическом давлении.

Тело Ноздровской нашли 1 января в реке в Киевской области. Полиция возбудила дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника главы Вышгородского районного суда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — семь лет тюрьмы, хотя защита требовала освобождения по амнистии.

"Хотели бы обратиться к представителям правоохранительных органов и сказать, что когда мы вступили в это дело как представители потерпевшей, на нас начало оказываться психологическое давление. За нами постоянно следят. Мы не знаем, кто это делает. Или это представители правоохранительных органов, которые выясняют всех наших знакомых. В нашу личную жизнь вмешиваются, следят постоянно какие-то машины. Поэтому мы обращаемся к руководителям правоохранительных органов с заявлением о том, что это оказывается психологическое давление лично на нас, и мы просим обеспечить нашу безопасность как представителей потерпевшей в этом процессе", — цитирует адвоката Тамилу Ульянову агентство УНИАН.

Второй адвокат Александр Панченко заявил, что люди, которые следят за ними, делают это открыто. "Постоянно, когда мы встречаемся по делу, встречаемся с Анастасией (Ноздровской, дочерью убитой правозащитницы — ред.), постоянно последние четыре дня за нами ездят какие-то машины, постоянно ходят какие-то люди. Причем они этого не скрывают", — сказал Панченко.

Также Ульянова заявила, что люди, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, через социальные сети пишут их близким, родственникам, друзьям и выясняют информацию, касающуюся их личной жизни. Она добавила, что адвокаты еще не обращались в правоохранительные органы, но "нами подготовлено соответствующее заявление и, конечно, мы подадим его".

Полиция рассматривает несколько версий убийства Ноздровской. Ранее полиция задержала подозреваемого в убийстве. Суд в Киевской области арестовал его на два месяца без права внесения залога.