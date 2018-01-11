В Иране назвали причину аварии с эсминцем в Каспийском море

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Эсминец военно-морских сил Ирана "Дамаванд" налетел на волнорез в Каспийском море из-за технической неполадки, передает агентство Tasnim со ссылкой на заместителя главы организации портов и судоходства ИРИ Хади Хагшенас.

"Эсминец "Дамаванд" налетел на волнорез у порта Бендер-Энзели из-за технической неполадки", — заявил Хагшенас в интервью агентству.

Rescue teams pull back after explosion aboard Iranian tanker https://t.co/tNVWf1RxoQ — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 11 января 2018 г.

​По его словам, в результате инцидента перевернулась лодка, два члена экипажа пострадали.

Ранее армия Ирана сообщила о том, что эсминец ВМС Ирана "Дамаванд" налетел на волнорез в Каспийском море в среду утром из-за неблагоприятных погодных условий — высокой скорости ветра и шторма в море в Энзели. Военные эксперты оценивают причиненный кораблю ущерб как несущественный, он будет устранен в короткие сроки.

Iran strongly calls China for help to Iranian crew of tanker https://t.co/YIzY5QsBy3 — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 11 января 2018 г.

​В то же время сайт Gilnegah, занимающийся новостями провинции, где расположен порт, сообщил, что в результате столкновения за бортом оказались шесть человек, отмечая, что по неофициальным данным удалось спасти четырех человек, а судьба двоих неизвестна. Кроме того, еще 14 человек нуждаются в помощи.