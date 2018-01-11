Госдеп не комментирует отказ в визе начальнику генштаба Сербии

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Госдепартамент не комментирует отказ в визе США начальнику генштаба Сербии Любише Диковичу, заявил РИА Новости представитель госдепа.

"Данные о визах являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США. Мы не можем обсуждать конкретные случаи с визами", — сказал представитель госдепартамента.

Министр обороны Сербии Александр Вулин ранее в четверг заявил, что ведомство ждет от США объяснений, почему начальник генштаба республики генерал Любиша Дикович не получил визу для поездки в Америку, несмотря на приглашение на конференцию по борьбе с экстремистскими организациями.

Дикович ранее получил официальное приглашение от председателя объединённого комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда для участия в конференции начальников генштабов по борьбе с экстремистскими организациями, которая прошла 23-24 октября в Вашингтоне. Минобороны Сербии подтвердило, что генерал Дикович ранее многократно получал американскую визу, однако, несмотря на своевременно поданные документы, в этот раз без объяснения причин и официального отказа этого не произошло.

Ранее сербские СМИ предположили, что причиной отказа стало присутствие начальника сербского Генштаба в российско-белорусских учениях "Запад-2017" в сентябре прошедшего года в Белоруссии и его публичные пророссийские высказывания и репутация русофила.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии. В них участвовали 12,7 тысячи военнослужащих. Учения прошли на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.