В ФРГ огласили приговор беженцу за фото с отрезанными головами боевиков ИГ*

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Высший земельный суд в Штутгарте приговорил к 1,5 годам условно беженца из Ирака за фотографию, на которой он позировал с отрезанными головами боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, сообщила телерадиокомпания SWR.

По данным SWR, 24-летний гражданин Ирака прибыл в Германию осенью 2015 года как беженец. Он проживал в общежитии в районе Бёблинген в земле Баден-Вюртемберг. Там он стал угрожать смертью своему соседу. При обыске полиция конфисковала у иракца мобильный телефон. В телефоне правоохранители обнаружили фотографию, на которой он, будучи военнослужащим иракской армии, позировал на фоне отрезанных голов шести террористов.

Своим приговором в четверг суд в большей степени последовал требованию генпрокуратуры приговорить иракского беженца к двум годам условно за военные преступления. Защита требовала оправдательного приговора.

Суд постановил, что обвиняемый своими действиями поглумился над противниками и унизил память умерших. При этом, по данным суда, сам обвиняемый тогда не принимал участия в сражении и обезглавливании.

* Террористическая организация, запрещена в России