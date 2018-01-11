Задержанные каталонские политики попросили ВС Испании об освобождении

МАДРИД, 11 янв – РИА Новости. Верховный суд Испании рассматривает в четверг ходатайство трех находящихся в мадридской тюрьме каталонских политиков об освобождении до рассмотрения их дела по существу.

В четверг показания судье Пабло Льярена, который ведет дела, связанные с провозглашением независимости Каталонии, дают бывший лидер общественной организации "Каталонская национальная ассамблея" Жорди Санчес, который был избран депутатом каталонского парламента на выборах 21 декабря от коалиции "Вместе за Каталонию", лидер общественной организации Omnium Cultural Жорди Куишар, а также бывший советник внутренних дел каталонского правительства, также избранный депутатом от "Вместе за Каталонию" на выборах 21 декабря Жоаким Форн. На прошлой неделе ВС отказал в освобождении четвертому политику, находящемуся в мадридской тюрьме — бывшему заместителю председателя женералитета Ориолу Жункерасу, избранному в парламент от партии "Левые республиканцы Каталонии".

Выступая в суде, Жорди Санчес заявил, что откажется от депутатского кресла, если партия, в которой он состоит, или новое правительство Каталонии, которое должно быть сформировано в ближайшие месяцы, не отступит от идеи одностороннего провозглашения независимости. Он заверил, что продолжит защищать свои политические идеи в рамках конституции Испании. Санчес заявил, что провозглашение независимости каталонским парламентом "не имело юридических последствий".

Санчес и Куишар находятся в предварительном заключении в связи с событиями 20-21 сентября, когда в Барселоне проходили многочисленные демонстрации. Выступая на заседании, Санчес заявил, что не призывал митингующих к насилию, и что протесты носили мирный характер.

Гражданская гвардия Испании 20-21 сентября проводила обыски в совете по экономике Каталонии в Барселоне в связи с готовившимся в то время референдумом о независимости. Митингующие оставались у здания всю ночь, происходили столкновения с каталонской полицией, которая пыталась обеспечить коридор безопасности сотрудникам Гражданской гвардии. Несколько машин Гражданской гвардии были повреждены протестующими, а сами сотрудники правоохранительных органов смогли покинуть здание только утром. Санчес и Куишар призывали людей к "постоянной мобилизации" и просили не расходиться. 21 сентября митинг проходил перед зданием Высшего суда Каталонии.

Шестнадцатого октября Куишар и Санчес были арестованы решением Национальной судебной палаты Испании, на рассмотрении которой в тот момент находилось дело.