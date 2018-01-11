РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Задержанные каталонские политики попросили ВС Испании об освобождении

Сюжет:
Досрочные выборы в Каталонии (44)
17:0511.01.2018
02961
© РИА Новости / Тьерри МонассПерейти в фотобанкУчастники демонстрации каталонцев. Архивное фотоУчастники демонстрации каталонцев. Архивное фото
© РИА Новости / Тьерри Монасс
Перейти в фотобанк

МАДРИД, 11 янв – РИА Новости. Верховный суд Испании рассматривает в четверг ходатайство трех находящихся в мадридской тюрьме каталонских политиков об освобождении до рассмотрения их дела по существу.

Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фото
© AFP 2017 / Belga/Nicolas Maeterlinck
Пучдемон заявил, что премьер Испании проиграл выборы в Каталонии
В четверг показания судье Пабло Льярена, который ведет дела, связанные с провозглашением независимости Каталонии, дают бывший лидер общественной организации "Каталонская национальная ассамблея" Жорди Санчес, который был избран депутатом каталонского парламента на выборах 21 декабря от коалиции "Вместе за Каталонию", лидер общественной организации Omnium Cultural Жорди Куишар, а также бывший советник внутренних дел каталонского правительства, также избранный депутатом от "Вместе за Каталонию" на выборах 21 декабря Жоаким Форн. На прошлой неделе ВС отказал в освобождении четвертому политику, находящемуся в мадридской тюрьме — бывшему заместителю председателя женералитета Ориолу Жункерасу, избранному в парламент от партии "Левые республиканцы Каталонии".
Противостояние Мадрида и Барселоны
Противостояние Мадрида и Барселоны

Выступая в суде, Жорди Санчес заявил, что откажется от депутатского кресла, если партия, в которой он состоит, или новое правительство Каталонии, которое должно быть сформировано в ближайшие месяцы, не отступит от идеи одностороннего провозглашения независимости. Он заверил, что продолжит защищать свои политические идеи в рамках конституции Испании. Санчес заявил, что провозглашение независимости каталонским парламентом "не имело юридических последствий".

Санчес и Куишар находятся в предварительном заключении в связи с событиями 20-21 сентября, когда в Барселоне проходили многочисленные демонстрации. Выступая на заседании, Санчес заявил, что не призывал митингующих к насилию, и что протесты носили мирный характер.

Заседание парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017
© РИА Новости / Антон Бойков
Перейти в фотобанк
Ряд политиков Каталонии подозреваются в организации восстания
Гражданская гвардия Испании 20-21 сентября проводила обыски в совете по экономике Каталонии в Барселоне в связи с готовившимся в то время референдумом о независимости. Митингующие оставались у здания всю ночь, происходили столкновения с каталонской полицией, которая пыталась обеспечить коридор безопасности сотрудникам Гражданской гвардии. Несколько машин Гражданской гвардии были повреждены протестующими, а сами сотрудники правоохранительных органов смогли покинуть здание только утром. Санчес и Куишар призывали людей к "постоянной мобилизации" и просили не расходиться. 21 сентября митинг проходил перед зданием Высшего суда Каталонии.

Шестнадцатого октября Куишар и Санчес были арестованы решением Национальной судебной палаты Испании, на рассмотрении которой в тот момент находилось дело.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена