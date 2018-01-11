Начальнику сербского Генштаба отказали в получении американской визы

БЕЛГРАД, 11 янв – РИА Новости. Минобороны Сербии ждет от США объяснений, почему начальник Генштаба республики не получил визу для поездки в Америку, несмотря на приглашение на Конференцию по борьбе с экстремистскими организациями, заявил в четверг министр Александр Вулин.

Генерал Любиша Дикович ранее получил официальное приглашение от Председателя объединённого комитета начальников штабов США генерала Джозефа Дантона для участия в Конференции начальников генштабов по борьбе с экстремистскими организациями, которая прошла 23-24 октября в Вашингтоне. Минобороны Сербии подтвердило, что генерал Дикович ранее многократно получал американскую визу, однако, несмотря на своевременно поданные документы, в этот раз без объяснения причин и официального отказа этого не произошло.

"Мы не получили официального объяснения, запрашивали его, и будем снова запрашивать от посольства США в Сербии. С большим нетерпением ожидаем, что нам сообщат, как это возможно, что генералу Диковичу отказано в визе по приглашению американской стороны, а не по его запросу или от армии Сербии", — цитирует агентство Танюг министра обороны.

Вулин добавил, что надеется, что США рассмотрит свое решение в новом свете, "потому что это отношение к первому человеку нашей армии и отношение к нашему государству в целом".

Ранее сербские СМИ предположили, что причиной отказа стало присутствие начальника сербского Генштаба в российско-белорусских учениях "Запад-2017" в сентябре прошедшего года в Белоруссии и его публичные пророссийские высказывания и репутация русофила.