Начальнику сербского Генштаба отказали в получении американской визы

БЕЛГРАД, 11 янв – РИА Новости. Минобороны Сербии ждет от США объяснений, почему начальник Генштаба республики не получил визу для поездки в Америку, несмотря на приглашение на Конференцию по борьбе с экстремистскими организациями, заявил в четверг министр Александр Вулин.
"Мы не получили официального объяснения, запрашивали его, и будем снова запрашивать от посольства США в Сербии. С большим нетерпением ожидаем, что нам сообщат, как это возможно, что генералу Диковичу отказано в визе по приглашению американской стороны, а не по его запросу или от армии Сербии", — цитирует агентство Танюг министра обороны.
Ранее сербские СМИ предположили, что причиной отказа стало присутствие начальника сербского Генштаба в российско-белорусских учениях "Запад-2017" в сентябре прошедшего года в Белоруссии и его публичные пророссийские высказывания и репутация русофила.