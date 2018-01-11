Около 300 французских военных присоединились к батальону НАТО в Литве

ВИЛЬНЮС, 11 янв — РИА Новости. Французский военный контингент в составе около 300 военнослужащих присоединился к международному батальону НАТО, дислоцированному в Литве, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны балтийской республики.
По словам министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, "присоединение к батальону НАТО французского контингента демонстрирует солидарность и единство членов альянса". Как отметили в министерстве, французские военные вместе с другими группами военнослужащих будут служить в составе механизированной сухопутной бригады литовской армии "Железный волк" в Рукле (Йонавский район)".
По данным министерства, полный состав французских военных прибыл в Литву в среду. "Предполагается, что военнослужащие Франции в Литве будут находиться восемь месяцев, в конце февраля французский контингент будет готов приступить к участию в учениях боевой группы батальона НАТО", — отметили в оборонном ведомстве.
После присоединения французского контингента в батальоне НАТО в Литве будут служить более 1,2 тысячи военных. Как отметили в Минобороны, в этом году к боевой группе батальона НАТО планирует присоединиться Чехия.
На саммите в Варшаве в 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщал, что группировка НАТО у границ России за 10 лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз. В июне президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, заявил, что расширение НАТО и развертывание системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе вынуждает Россию на это реагировать.