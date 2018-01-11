Около 300 французских военных присоединились к батальону НАТО в Литве

ВИЛЬНЮС, 11 янв — РИА Новости. Французский военный контингент в составе около 300 военнослужащих присоединился к международному батальону НАТО, дислоцированному в Литве, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны балтийской республики.

"Военнослужащие Франции, которые служили в боевой группе передового многонационального батальона НАТО в Эстонии в 2017 году, приступят к службе в международном батальоне НАТО в Литве. В состав французского контингента входят около 300 военнослужащих, из них около 200 сформируют механизированную пехотную роту, 100 военных будут осуществлять административные и логистические задачи", — говорится в сообщении ведомства.

По словам министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, "присоединение к батальону НАТО французского контингента демонстрирует солидарность и единство членов альянса". Как отметили в министерстве, французские военные вместе с другими группами военнослужащих будут служить в составе механизированной сухопутной бригады литовской армии "Железный волк" в Рукле (Йонавский район)".

По данным министерства, полный состав французских военных прибыл в Литву в среду. "Предполагается, что военнослужащие Франции в Литве будут находиться восемь месяцев, в конце февраля французский контингент будет готов приступить к участию в учениях боевой группы батальона НАТО", — отметили в оборонном ведомстве.

В министерстве добавили, что военный контингент Франции прибыл в Литву со своей боевой техникой, в состав которой вошли четыре танка Leclerc и девять боевых машин пехоты VBCI.

После присоединения французского контингента в батальоне НАТО в Литве будут служить более 1,2 тысячи военных. Как отметили в Минобороны, в этом году к боевой группе батальона НАТО планирует присоединиться Чехия.

На саммите в Варшаве в 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщал, что группировка НАТО у границ России за 10 лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз. В июне президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, заявил, что расширение НАТО и развертывание системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе вынуждает Россию на это реагировать.