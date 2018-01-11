Эрдоган рассказал о своем деде, насмерть замерзшем во время Первой мировой

АНКАРА, 11 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его дед участвовал в сражении с русской армией при Сарыкамыше в годы Первой мировой войны и умер от замерзания.

Сражение при Сарыкамыше на северо-западе Турции, которое произошло на рубеже 1914 и 1915 годов, — оборонительная операция русской Кавказской армии против турецких войск в районе города Сарыкамыш на северо-западе Турции. Морозная погода привела к многотысячным небоевым потерям турецких солдат. Сражение закончилось победой русской армии, которая открыла себе дорогу вглубь территории Османской империи.

"Когда некоторые жители нашей деревни вернулись после сарыкамышской кампании, они рассказали, что видели, как мой дед замерз до смерти, держа в руках оружие. Пусть Аллах упокоит души всех наших героев, включая моего деда", — заявил Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией Партии справедливости и развития.

Минобороны Турции уже прокомментировало это заявление президента страны.

"В наших архивах есть документы, где записано, что Кемаль, сын Мустафы, уроженец деревни Улуджами провинции Ризе, дед нашего президента Тайипа Эрдогана, умер во время прохождения военной службы в январе 1915 года", — говорится в заявлении министерства. Отмечается, что он не значится в списках погибших, так как причиной смерти не являлось боевое ранение.