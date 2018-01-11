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В мире

Эрдоган рассказал о своем деде, насмерть замерзшем во время Первой мировой

16:1211.01.2018
(обновлено: 16:14 11.01.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фотоПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 11 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его дед участвовал в сражении с русской армией при Сарыкамыше в годы Первой мировой войны и умер от замерзания.

Братание солдат на Восточном фронте Первой мировой войны. Видеохроники
© РИА Новости
Братание солдат на Восточном фронте Первой мировой войны. Видеохроники
Сражение при Сарыкамыше на северо-западе Турции, которое произошло на рубеже 1914 и 1915 годов, — оборонительная операция русской Кавказской армии против турецких войск в районе города Сарыкамыш на северо-западе Турции. Морозная погода привела к многотысячным небоевым потерям турецких солдат. Сражение закончилось победой русской армии, которая открыла себе дорогу вглубь территории Османской империи.

"Когда некоторые жители нашей деревни вернулись после сарыкамышской кампании, они рассказали, что видели, как мой дед замерз до смерти, держа в руках оружие. Пусть Аллах упокоит души всех наших героев, включая моего деда", — заявил Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией Партии справедливости и развития.

Братание австрийского и русского солдата на фронтах Первой мировой войны. 1917 год
© РИА Новости
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Российские солдаты на фронтах Первой мировой войны. Фотохроника 1917 года
Минобороны Турции уже прокомментировало это заявление президента страны.

"В наших архивах есть документы, где записано, что Кемаль, сын Мустафы, уроженец деревни Улуджами провинции Ризе, дед нашего президента Тайипа Эрдогана, умер во время прохождения военной службы в январе 1915 года", — говорится в заявлении министерства. Отмечается, что он не значится в списках погибших, так как причиной смерти не являлось боевое ранение.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
radiozaboy
"и умер от замерзания"
"всех наших героев"

нефиг было лезть на нас, герой редькин ))))

И, да, ждём жёсткого ответа со стороны наших властей, может, наконец, перестанут сопли жевать.
16:17
11.01.2018
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