Эрдоган рассказал о своем деде, насмерть замерзшем во время Первой мировой

АНКАРА, 11 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его дед участвовал в сражении с русской армией при Сарыкамыше в годы Первой мировой войны и умер от замерзания.
"Когда некоторые жители нашей деревни вернулись после сарыкамышской кампании, они рассказали, что видели, как мой дед замерз до смерти, держа в руках оружие. Пусть Аллах упокоит души всех наших героев, включая моего деда", — заявил Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией Партии справедливости и развития.
"В наших архивах есть документы, где записано, что Кемаль, сын Мустафы, уроженец деревни Улуджами провинции Ризе, дед нашего президента Тайипа Эрдогана, умер во время прохождения военной службы в январе 1915 года", — говорится в заявлении министерства. Отмечается, что он не значится в списках погибших, так как причиной смерти не являлось боевое ранение.