В литовском Шяуляе полиция обнаружила более 450 литров самогона

ВИЛЬНЮС, 11 янв — РИА Новости. Инспекторы полиции при проверке информации о действии фабрики по изготовлению самогона обнаружили более 450 литров подготовленной к реализации домашней водки в одной из хозпостроек литовского города Шяуляй, сообщила в четверг пресс-служба полиции.

С 1 января в Литве вступил в силу закон об ограничении употребления алкогольных напитков. С 2018 года алкогольные напитки можно будет покупать лицам, достигшим 20 лет. Время продажи алкогольных напитков в магазинах и в местах общественного питания значительно сократилось: продавать напитки будет разрешено в будние дни и по субботам с 10.00 до 20.00, в воскресенье — с 10.00 до 15.00.

"Девятого января в Шяуляе инспекторы комиссариата полиции города при проверке информации о работе фабрики по изготовлению домашней водки в одной из хозяйственных построек обнаружили 451 литр подготовленного к реализации самогона, а также закваску для изготовления новой порции", — говорится в распространенном сообщении полиции.

По данным ведомства, в помещении, в котором хозяйничал 48-летний мужчина, был обнаружен 451 литр домашней водки, разлитой по разным пластиковым тарам. Предполагается, что заготовки планировалось вывозить по разным точкам нелегальных продаж. Кроме того, в сарае нашли 800 литров закваски, из которой могла быть изготовлена новая партия самогона, а также аппарат для его производства.

Кроме самогона, закваски и аппарата, инспекторы изъяли из сарая три вазона с коноплей. В связи с незаконным производством домашней водки и ее хранением с целью реализации в отношении лица начато досудебное расследование, мужчина находится в арестантской, отмечает полиция. За выращивание конопли жителю Шяуляя грозит административная ответственность.

"Не случится ли так, что изменения в законе "Об алкоконтроле", вступившие в силу с 1 января, установят новый порядок продажи алкогольных напитков и усилят активность незаконных производителей алкоголя?" — добавили в полиции Шяуляя.