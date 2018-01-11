Россия рассчитывает на конструктивную роль председательства Италии в ОБСЕ

ВЕНА, 11 янв – РИА Новости. РФ рассчитывает на конструктивную роль председательства Италии в ОБСЕ в содействии мирному урегулированию кризиса на востоке Украины, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

В 2018 году председательство в организации перешло к Италии. В четверг глава МИД Италии Анджелино Альфано изложил приоритеты председательства страны в ОБСЕ в 2018 году.

Лукашевич подчеркнул, что РФ полностью разделяет настрой Италии на продолжение усилий ОБСЕ по урегулированию региональных конфликтов, в первую очередь — кризиса на востоке Украины.

"Рассчитываем на конструктивную роль председательства в содействии его мирному урегулированию. Необходима всесторонняя поддержка Контактной группы как ключевого формата прямых переговоров конфликтующих сторон — Киева, Донецка и Луганска. Ключом к восстановлению мира в Донбассе остается полное выполнение минского "Комплекса мер", одобренного Советом Безопасности ООН", — заявил Лукашевич в четверг в ходе заседания постоянного совета организации.

Он указал, что необходимо добиться прекращения огня, отвода вооружений и реализации всего политического пакета — предоставления Донбассу особого статуса, проведения конституционной реформы, амнистии и местных выборов.

"Кроме того, председательству предстоит обеспечивать подлинно объективную и беспристрастную работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине", — подчеркнул российский постпред.

РФ надеется, что Италия в ОБСЕ эффективно использует диалог для сближения позиций и выработки консенсусных ответов на общие вызовы, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

В 2018 году председательство в организации перешло Италии.

"Мы согласны с тем, что сегодня первостепенное значение для Европы приобретает задача возрождения "духа Хельсинки" и восстановления доверия между странами ОБСЕ. Надеемся, что итальянская дипломатия с присущей ей грацией, проницательностью и деликатностью сможет эффективно использовать диалоговые возможности ОБСЕ для преодоления разногласий, сближения позиций и выработки консенсусных ответов на общие вызовы", — заявил Лукашевич в четверг в ходе заседания постоянного совета организации.

По его словам, в то же время РФ рассчитывает, что Италия сохранит преемственность предыдущих председательств Германии и Австрии и продолжит диалог по вопросам экономической взаимосвязанности.