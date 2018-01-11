Ирак готовится к форуму спонсоров восстановления после ИГ*

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ирак готовится к форуму спонсоров восстановления страны после войны против террористической группировки ИГ*, который состоится в Кувейте в феврале, сообщил РИА Новости официальный представитель правительства Ирака Саад аль-Хадиси.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре минувшего года заявил о победном завершении войны в стране против ИГ*.

"Эта конференция пройдет 12-14 февраля,… приглашения будут направлены приблизительно 70 государствам среди активных стран международного сообщества, региона, стран, которые заинтересованы в иракском вопросе, восстановлении Ирака и инвестициях", — сообщил аль-Хадиси.

Он добавил, что Ирак будет представлен на конференции на самом высоком уровне, а министерство планирования страны взяло на себя подготовку к конференции.

"Оно направило все, что связано с видением Ирака по поводу восстановления и стабильности в предстоящем периоде, потребностей Ирака в строительстве, инвестициях", — сказал представитель правительства.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.