Аэропорт Астаны возобновил работу, прерванную из-за непогоды

АСТАНА, 11 янв — РИА Новости. Аэропорт Астаны, который был закрыт из-за плохих погодных условий, возобновил работу, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

"В 18.00 (15.00 мск) аэропорт Астаны возобновил работу", — сказал Иманкулов.

Ранее пресс-служба Комитета гражданской авиации сообщила, что международный аэропорт "Нурсултан Назарбаев" города Астаны планирует возобновить свою работу в 17.00 (16.00 мск).

В столице Казахстана из-за снегопада и сильного ветра в четверг объявлен режим ЧС, не работал аэропорт, отменены занятия в школах и колледжах, закрыты выезды из города.