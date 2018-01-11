США будут наращивать поставки вооружения в Индию

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты намерены наращивать поставки вооружения в Индию, заявил посол США в этой стране Кеннет Джастер.

"За чуть более чем десять лет военно-техническое сотрудничество США с Индией выросло практически с нуля до 15 миллиардов долларов. Оно включает в себя поставки самого передового американского военного оборудования. Мы хотим, чтобы эта тенденция продолжалась в будущем, поскольку оборонные потребности Индии огромны, а также потому, что США, будучи мировым лидером в разработке современных военных технологий, намерены поддерживать безопасность Индии", — сказал дипломат, слова которого приводит пресс-служба посольства Соединенных Штатов в Нью-Дели.

Как отметил Джастер, одним из ключевых аспектов растущего военного сотрудничества США и Индии является обеспечение безопасности в регионе.

"Связанная с этим и столь же важная задача состоит в том, чтобы продолжать поддерживать Индию как гаранта региональной безопасности, способного успешно справляться с возникающими угрозами, особенно в Индо-Тихоокеанской области и близлежащих зонах. Мы можем продвинуться в выполнении этих задач несколькими способами, которые мы рассчитываем обсудить предстоящей весной в рамках Министерского диалога в формате "2+2" и включить их в дорожную карту, которой будут следовать обе стороны", — указал посол.

Еще одной важной статьей сотрудничества двух стран, по словам Джастера, является совместное противодействие террористической угрозе.

"Обе наши страны пережили кошмарные террористические атаки и продолжают оставаться мишенями террористов. У нас большой взаимный интерес в ликвидации этой угрозы. Президент (Дональд) Трамп и другие лидеры США ясно дали понять, что мы не потерпим трансграничный терроризм или укрывание террористов где бы то ни было. В рамках наших усилий в прошлом месяце мы впервые запустили Индийско-Американский диалог по контртерроризму. Нам необходимо продолжать обмениваться информацией о террористах, бороться с их финансированием и распространением, ликвидировать лагеря террористов и предотвращать их акции — как на региональном, так и на глобальном уровне", — подчеркнул дипломат.