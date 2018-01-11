В ЕС намерены инвестировать миллиард евро в создание суперкомпьютеров

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) сообщила о намерении инвестировать около миллиарда евро до 2020 года в создание суперкомпьютеров и необходимой для них инфраструктуры, в том числе искусственного интеллекта, говорится в заявлении на сайте комиссии.

"Суперкомпьютеры — это двигатель силы цифровой экономики. Это тяжелая гонка и сегодня Евросоюз отстает: у нас нет суперкомпьютеров в мировом топе-10", — заявил вице-президент ЕК по делам единого цифрового рынка Андрус Ансип.

По его словам, для разработки новейших технологий государственные фонды направят помощь европейским исследователям и компаниям.

Согласно информации ЕК, на данный момент к проекту комиссии по созданию "евросуперкомпьютера" присоединились Франция, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Бельгия, Словения, Болгария, Швейцария, Греция и Хорватия.

Проект будет действовать в 2019-2026 годах, при этом только до 2020 года на создание систем будет направлено около миллиарда евро.

Участники группы рассчитывают разработать высокопроизводительные компьютерные системы "мирового класса", в том числе искусственный интеллект и приложения в сфере здравоохранения, безопасности и инженерии. Ожидается, что инфраструктура суперкомпьютеров не только создаст новые рабочие места в ЕС, но и позволит государствам эффективнее сохранять энергию и бороться с изменением климата.