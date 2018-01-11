Дверь для США в соглашение по климату открыта, напомнили в МИД Франции

ПАРИЖ, 11 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Париж намерен продолжать диалог с США — важнейшим партнером, который может играть решающую роль в защите окружающей среды, напомнили в МИД Франции.

США вышли из Парижского соглашения по климату летом 2017 года, однако президент Дональд Трамп в среду не исключил, что страна может вернуться в соглашение.

"Как заявил президент республики (Эммануэль Макрон) — дверь не закрыта. Мы хотим продолжать диалог с США — важным партнером, который может играть решающую роль в вопросах защиты окружающей среды и борьбы против глобального потепления", — сказали на брифинге во внешнеполитическом ведомстве Франции.

В министерстве добавили, что "Франция остается полностью привержена борьбе с глобальным потеплением и продолжит поддерживать все объединения игроков, появившиеся в результате климатической конференции" в Париже.

Первое глобальное соглашение по климату — Парижское соглашение — было подписано в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Договор ратифицировали 170 стран, обязавшись принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

В начале июня Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения, за участие в котором выступала прежняя администрация Барака Обамы. Это вызвало критику со стороны части общественности и политической элиты в стране и за рубежом. Президент объяснил свое решение тем, что участие в соглашении невыгодно США с экономической точки зрения. При этом ранее Трамп называл теорию о глобальном потеплении выдумкой.