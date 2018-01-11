Лидеры Китая и Южной Кореи выступили за дальнейший диалог с КНДР

ПЕКИН, 11 янв — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре обсудили недавние переговоры на высоком уровне между Югом и Севером Корейского полуострова и высказались за дальнейшее продвижение диалога, сообщает Центральное телевидение Китая в четверг.

Си Цзиньпин подчеркнул, что китайская сторона твёрдо выступает за улучшение отношений, примирение и сотрудничество между Южной Кореей и КНДР.

"Мы поддерживаем диалог и контакты между Югом и Севером, выступаем за дальнейшее продвижение мирного решения проблемы Корейского полуострова", — сказал Си Цзиньпин.

По сообщению телеканала, президент Южной Кореи поблагодарил китайскую сторону за усилия в продвижении диалога между Югом и Севером Корейского полуострова, а также за все усилия, которые делает Пекин для урегулирования проблемы посредством переговоров и для поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове.

"Южнокорейская сторона готова совместно с китайской стороной делать все возможное для мирного решения проблемы посредством диалога и для защиты регионально мира и стабильности", — цитирует Мун Чжэ Ина телеканал.

Председатель КНР также выразил надежду на то, что предстоящие зимние Олимпийские игры Пхёнчхане нет только станут шансом для диалога между Сеулом и Пхеньяном, но и станут отправной точкой в улучшении ситуации на Корейском полуострове.

"Китайская сторона готова усилить контакты и сотрудничество со всеми сторонами, в том числе и с южнокорейской, для дальнейшего улучшения ситуации", — сказал Си Цзиньпин.

Во вторник между КНДР и Южной Кореей впервые с 2015 года состоялись переговоры высокопоставленных чиновников — председателя комитета по мирному объединению КНДР Ли Сон Гвона и министра по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюна. Стороны договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.