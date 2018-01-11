В Киеве перенесли рассмотрение апелляции по мере пресечения для Саакашвили

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Апелляционный суд Киева перенес на 19 января рассмотрение жалобы Генпрокуратуры Украины на отказ Печерского районного суда города отправить экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости.

Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

"Следующее заседание состоится в 10.00 (11.10 мск) 19 января", — сказал председательствующий судья.

Такое решение суд принял в связи с тем, что на заседание не пришли депутаты Верховной рады, которые ранее изъявили желание взять Саакашвили на поруки. Согласно украинскому законодательству, изъявившие желание взять на поруки граждане обязаны присутствовать на заседании.

Попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности была предпринята в Киеве 5 декабря. Однако сторонники экс-губернатора отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам и несколько раз обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции бывшего президента.