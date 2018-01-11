ДНР поднимет в Минске вопрос о пленных, которых не передал Киев

Представители Красного Креста во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017. Архивное фото

Представители Красного Креста во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017. Архивное фото

ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. ДНР поднимет в Минске вопрос несоответствия численности переданных Киевом пленных заявленной ранее формуле, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики журналистам Александр Захарченко.

В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Он должен был состояться по формуле "306 на 74". Однако самопровозглашенной Луганской народной республике передали 73 человека, ДНР — 165.

"Количество людей, которое было обещано, нам не отдали. Поэтому я поднял вопрос и дал распоряжении Дарье Морозовой (омбудсмену ДНР — ред.) поднимать вопрос в Минске по поводу численности, сколько людей должно было быть передано, пусть столько и передают. Численность мы должны все-таки выдержать", — сказал Захарченко.

Он отметил, что на данный момент нет понимания того, когда следующий этап обмена пленными может состояться.

"На сегодняшний момент нет ни понимания, ни предварительного времени, когда этот обмен может состояться… Следующий этап обмена пленными будет тяжелым и переговоры по нему будут идти наверное очень долго. Доброй воли менять пленных "всех на всех" у Киева нет", — добавил Захарсченко.