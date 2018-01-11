ESET прогнозирует атаки вмешательство хакеров в выборы

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Разработчик антивирусного программного обеспечения ESET в 2018 году прогнозирует новые атаки на объекты критической инфраструктуры и возможность вмешательства хакеров в избирательный процесс, говорится в пресс-релизе компании.
"Эксперты ESET прогнозируют в 2018 году новые атаки на объекты критической инфраструктуры…. В 2018 году атаки могут затронуть не только энергетику – в числе потенциальных целей оборонный сектор, системы транспорта и водоснабжения, здравоохранение и производство", — говорится в сообщении.
Разработчик также отмечает, что корпорации уже работают в условиях повышенного риска кибератак и инвестируют в защиту. Как следствие, в 2018 году хакеры перейдут к атакам на цепи поставок – на малые и средние предприятия, поставляющие товары и сервисы крупным компаниям.
В последнее время различные ведомства, компании и банки по всему миру фиксируют усиление кибератак. Недавние нападения вируса-шифровальщика WannaCry, а затем и вируса, получившего название ExPetr, показали уязвимость многих систем безопасности.