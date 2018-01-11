ESET прогнозирует атаки вмешательство хакеров в выборы

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Разработчик антивирусного программного обеспечения ESET в 2018 году прогнозирует новые атаки на объекты критической инфраструктуры и возможность вмешательства хакеров в избирательный процесс, говорится в пресс-релизе компании.

Такие данные содержатся в отчете компании о трендах информационной безопасности, которые определят развитие мирового киберландшафта в 2018 году. По мнению компании, на фоне повышения осведомленности частных и корпоративных пользователей в 2018 году ожидается дальнейший рост числа и сложности кибератак. Хакеры будут использовать "классические" инструменты компрометации, а также продолжат поиски новых эффективных схем.

"Эксперты ESET прогнозируют в 2018 году новые атаки на объекты критической инфраструктуры…. В 2018 году атаки могут затронуть не только энергетику – в числе потенциальных целей оборонный сектор, системы транспорта и водоснабжения, здравоохранение и производство", — говорится в сообщении.

"Одна из сравнительно новых проблем кибербезопасности – вмешательство хакеров в избирательный процесс, угрожающее легитимности выборов. По мнению экспертов ESET, снизить риски электронной демократии позволят гибридные системы, использующие как цифровые, так и традиционные записи", — говорится в сообщении.

Разработчик также отмечает, что корпорации уже работают в условиях повышенного риска кибератак и инвестируют в защиту. Как следствие, в 2018 году хакеры перейдут к атакам на цепи поставок – на малые и средние предприятия, поставляющие товары и сервисы крупным компаниям.

В последнее время различные ведомства, компании и банки по всему миру фиксируют усиление кибератак. Недавние нападения вируса-шифровальщика WannaCry, а затем и вируса, получившего название ExPetr, показали уязвимость многих систем безопасности.