Бибилов призвал Тбилиси извиниться за агрессию против Южной Осетии

БАНЯ-ЛУКА, 11 янв – РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов призвал грузинские власти извиниться за агрессию против республики.
"Я читал заявление посла Грузии в Турции, а он является и послом в Боснии и Герцеговине. На визит больно реагируют. Но тут не больно надо реагировать. Тут, в первую очередь, извиняться надо за то, что вы натворили. А потом уже можно говорить о чем-то", — сказал Бибилов в интервью РИА Новости.
Он также выразил мнение, что народ Сербии и Республики Сербской, как и жители Южной и Северной Осетии, "должен жить вместе, в одном территориальном политическом пространстве". "И для сербов Республики Сербской Сербия является исторической родиной, равно как и для Южной Осетии Россия тоже является исторической родиной", — подчеркнул он.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет двух автономий — Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Вслед за Россией Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Тувалу.