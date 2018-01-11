Бибилов призвал Тбилиси извиниться за агрессию против Южной Осетии

БАНЯ-ЛУКА, 11 янв – РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов призвал грузинские власти извиниться за агрессию против республики.

Ранее на этой неделе Бибилов посетил Республику Сербскую в связи с празднованием Дня Республики – официального праздника этой части Боснии и Герцеговины. В местных СМИ появилась неофициальная информация, что Грузия, не признающая независимость Южной Осетии, направила Боснии и Герцеговине ноту протеста в связи с поездкой Бибилова.

"Я читал заявление посла Грузии в Турции, а он является и послом в Боснии и Герцеговине. На визит больно реагируют. Но тут не больно надо реагировать. Тут, в первую очередь, извиняться надо за то, что вы натворили. А потом уже можно говорить о чем-то", — сказал Бибилов в интервью РИА Новости.

Он также выразил мнение, что народ Сербии и Республики Сербской, как и жители Южной и Северной Осетии, "должен жить вместе, в одном территориальном политическом пространстве". "И для сербов Республики Сербской Сербия является исторической родиной, равно как и для Южной Осетии Россия тоже является исторической родиной", — подчеркнул он.

Босния и Герцеговина состоит из двух частей (энтитетов) — Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и президиум (коллективный глава государства).

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет двух автономий — Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Вслед за Россией Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Тувалу.