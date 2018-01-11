Минск рассчитывает достичь договоренности с Москвой о визах в 2018 году

МИНСК, 11 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что рассчитывает на решение в 2018 году с Россией вопроса о взаимном признании виз.

Ранее начальник департамента по гражданству и миграции министерства внутренних дел Белоруссии Алексей Бегун сообщил, что проект соглашения с РФ о взаимном признании виз практически согласован и находится в высокой степени готовности. Планировалось, что документ будет подписан до конца 2017 года, однако посол РФ в Минске Александр Суриков заявил, что проект соглашения о взаимном признании виз, возможно, окончательно подготовят к подписанию в январе-феврале 2018 года.

"С Российской Федерацией ведутся переговоры по соглашению о взаимном признании виз. Сегодня были обсуждены основные подходы к этому соглашению. Были выработаны четкие критерии, на которых должен основываться этот документ. В ближайшее время те предложения, которые мы получили от наших российских партнеров, будут проанализированы, доработаны, и мы предоставим коллегам, на наш взгляд, хороший солидный документ, который послужит основой для дальнейшей работы по упрощению визового режима в целом", — цитирует слова министра в четверг агентство Белта.

Он добавил, что на совещании либерализации визового режима обсуждалась и эта тема. "Главой государства поставлена четкая задача, и мы будем стремиться к тому, чтобы все эти шаги были реализованы в этом году", — сказал Макей.

Как отметил министр, президент на совещании подчеркнул, что визовая политика Белоруссии не должна создавать проблем для других государств, в первую очередь соседних. "Вы знаете, с Российской Федерацией у нас существует практически открытая граница. Хотя в последнее время имеется ряд проблем, связанных с пересечением этой границы гражданами третьих государств. И мы сейчас ведем активные переговоры с нашими российскими партнерами на этот счет", — сообщил Макей.

Он заявил, что претензии к Белоруссии в вопросе безопасности искусственны и беспочвенны. "Мы не создаем проблем с точки зрения безопасности для наших российских партнеров. Более того, за последние четыре года более 230 человек были возвращены в Россию в рамках соглашения о реадмиссии. То есть они проникли с территории России на нашу территорию, пытались попасть дальше в страны ЕС, но были задержаны, остановлены и возвращены на законных основаниях в Российскую Федерацию. Нам Россия вернула только одного гражданина", — сказал министр.

Глава МИД отметил, что граница Белоруссии, в том числе западная, надежно защищена. "Оттуда не может быть никакой угрозы для Российской Федерации. Мы будем продолжать разговоры с нашими российскими партнерами, в том числе, и по этому вопросу", — добавил глава внешнеполитического ведомства.